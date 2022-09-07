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Путин высказался об отъезде журналистов из России

Президент Путин заявил, что некоторые журналисты, покинувшие РФ, работали против страны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал новости о том, что некоторые журналисты уехали из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что некоторые представители прессы, покинувшие Россию, работали против страны и при возможности с удовольствием перебрались за границу.

«Я вас уверяю, они (журналисты — прим. «Ленты.ру») рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», — высказался Путин.

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6 сентября сообщалось о том, что Россию покинула главный редактор онлайн-журнала The New Times Евгения Альбац (признана Минюстом России СМИ-иноагентом). Журналистка рассказала, что переехала в Нью-Йорк и сейчас преподает в университете. Как объяснила главред издания, она приняла решение об отъезде из-за того, что в России против нее завели четыре административных дела. Еще одной причиной она назвала включение в список СМИ-иноагентов.

В марте стало известно о том, что из России уехала бывшая ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ Лилия Гильдеева. Причину, по которой она покинула страну, журналистка не раскрыла. Тогда же страну покинула и бывшая сотрудница Первого канала Жанна Агалакова. После отъезда она дала интервью французским СМИ, в ходе которого рассказала, почему решила уволиться с Первого канала, а также выступила против спецоперации на Украине.

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Евгения Наумова
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