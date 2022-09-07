Путин оценил справедливость приговора Сафронову

Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Сафронову

Президент России Владимир Путин, оценивая приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, заявил, что не берется судить его справедливость. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что приговор можно обжаловать.

Ранее Путин также заявил, что суд назначил Сафронову 22 года лишения свободы, так как он передавал сведения одной из западных разведок за деньги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал решение суда очень суровым. По его словам, Сафронов, если будет подавать прошение главе государства о помиловании, должен признать вину.

Приговор бывшему журналисту был вынесен Мосгорсудом 5 сентября — он получил 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, на Сафронова наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Осужденный категорически отказывался от сделок со следствием и не признал вину.