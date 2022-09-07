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Путин оценил справедливость приговора Сафронову

Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Сафронову

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин, оценивая приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, заявил, что не берется судить его справедливость. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что приговор можно обжаловать.

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Ранее Путин также заявил, что суд назначил Сафронову 22 года лишения свободы, так как он передавал сведения одной из западных разведок за деньги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал решение суда очень суровым. По его словам, Сафронов, если будет подавать прошение главе государства о помиловании, должен признать вину.

Приговор бывшему журналисту был вынесен Мосгорсудом 5 сентября — он получил 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, на Сафронова наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Осужденный категорически отказывался от сделок со следствием и не признал вину.

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Варвара Кошечкина
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