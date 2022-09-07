Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что МУС перестал принимать материалы от республики

Международный уголовный суд (МУС) перестал принимать материалы от Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила глава МИД республики Наталья Никонорова, передает РИА Новости.

По словам министра, международные организации проявляют низкую активность по отношению к событиям в Донбассе.

Республика, утверждает Никонорова, направила в МУС 3776 материалов, из которых 256 касаются погибших и раненых детей.

Ранее глава МИД ДНР заявляла, что обратится к уполномоченному Верховного комиссара ООН по правам человека и в Совет Безопасности ООН с требованием осудить поставки западного вооружения Украине.

В августе правозащитная организация Amnesty International уличила Украину в нарушении международного права. Специалисты задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право.