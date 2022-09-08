Слова гимна Великобритании изменят из-за смерти Елизаветы II

CBS News: слово queen в гимне Великобритании изменят на king из-за смерти Елизаветы II

Слова в британском гимне изменят в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CBS News.

По данным журналистов, строки God Save the Queen заменят на God Save the King.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. До этого врачи сообщили, что озабочены состоянием здоровья монарха. Королева находилась под наблюдением медиков в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали», семья, страна и Содружество скорбят.