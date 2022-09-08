Apple назвала дату выхода iOS 16

iOS 16 для смартфонов iPhone будет доступна для скачивания 12 сентября

Apple назвала точную дату выхода новой ОС для iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

После презентации, на которой американская компания представила новые смартфоны, смарт-часы и наушники, на сайте корпорации появились сроки выхода iOS 16. Из сообщения следует, что новая версия операционной системы для смартфонов будет доступна для скачивания 12 сентября по всему миру. Актуальная iOS 16 была анонсирована в июне.

Также Apple раскрыла список устройств, которые получат поддержку iOS 16. ОС будет доступна для всех смартфонов бренда, начиная с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Также актуальную iOS можно будет установить на iPhone X и iPhone SE второго поколения.

Кроме того, 12 сентября пользователи Apple Watch смогут скачать на свои девайсы watchOS 9. Дата выхода операционных систем macOS Ventura и iPadOS 15 — для компьютеров и планшетов Apple — не указана. Судя по всему, ОС появятся до конца года.

На мероприятии 7 сентября Apple анонсировала линейку флагманских смартфонов iPhone 14. Также топ-менеджеры компании показали смарт-часы Apple Watch 8, Apple Watch Ultra и Apple Watch SE и второе поколение наушников AirPods Pro.