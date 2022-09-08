Стали известны подробности о фигуранте дела о резонансном убийстве в Ялте

Одноклассница фигуранта дела об убийстве в Ялте Гонтаренко заявила о его агрессии в школе

Одноклассница Кирилла Гонтаренко, фигуранта дела о резонансном убийстве в Ялте, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в подростковом возрасте он часто ввязывался в драки. В разговоре с «Лентой.ру» девушка рассказала подробности о школьных годах мужчины.

«Учились мы в Стройгородке, в Гаспринской общеобразовательной школе №1», — сообщила собеседница.

По ее словам, Гонтаренко со школьных лет отличался суровым нравом. «Он всегда был агрессивный. Его все боялись, но хотели с ним дружить. Такое время раньше было. Постоянно участвовал в местных разборках», — поделилась она.

По словам одноклассницы Гонтаренко, в 16 лет он убил человека. «Он отсидел восемь лет из десяти, после этого непонятно как оказался на доске почета в городском совете. При этом он держал в страхе всю Гаспру и Стройгородок», — подчеркнула она.

Также девушка рассказала, что лично знала убитого Сергея Сухова. «Спокойный парень, никогда агрессии не проявлял. Очень жалко маму и бабушку, единственный сын», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Ранее жители Ялты высказали предположение, что Гонтаренко могли отпустить из отделения полиции из-за «звонка сверху». Они также объяснили решение горожан выйти на митинг после резонансного преступления.

Убийство произошло во вторник, 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали спиртное, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. Позже потерпевший, 34-летний Сергей Сухов, скончался в больнице. По данным Telegram-канала Baza, конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. Сначала полиция задержала Кикавца, но отпустила Гонтаренко: он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем.

Жители Ялты вышли на протест и добились задержания второго фигуранта дела об убийстве. Полиция позже сообщила о его задержании.