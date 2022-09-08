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Принят на дежурство первый российский радиолокационный спутник морской разведки

РИА Новости: российский спутник «Пион-НКС» принят на опытно-боевое дежурство
Макет космического аппарата «Пион-НКС»

Макет космического аппарата «Пион-НКС». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Первый российский радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» принят на опытно-боевое дежурство. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что ранее космический аппарат прошел госиспытания. «Аппарат начал отслеживание зарубежной военной деятельности, в том числе перемещения морских сил», — сообщил он.

Согласно данным bmpd в LiveJournal, запущенный 25 июня 2021 года в 22:50 по московскому времени с Плесецка в Архангельской области ракетой «Союз-2.1б» космический аппарат «Космос-2550» представляет собой первый «активный» спутник радиолокационной разведки 14Ф139 «Пион-НКС» космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 «Лиана».

Разработчик «Пион-НКС» — Ракетно-космический центр «Прогресс», а радиолокационной станции для него — концерн «Вега».

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Иван Потапов
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