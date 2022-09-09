Украинский чиновник заявил о роли спецслужб в покушении на коменданта Бердянска

WP: к покушению на коменданта Бердянска Бардина причастна одна из спецслужб Украины

К покушению на коменданта Бердянска Артема Бардина причастна одна из спецслужб Украины, заявил неназванный украинский чиновник. Его слова приводит издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что «выступивший на условиях анонимности» политик не уточнил, какая именно спецслужба могла организовать покушение. Однако он пояснил, что подобными нападениями на чиновников на контролируемых Россией территориях якобы занимаются три из них: Силы специальных операций, Главное управление разведки Минобороны и некое спецподразделение Службы безопасности Украины (СБУ).

Покушение на Бардина произошло днем 6 сентября, его автомобиль подорвали около здания администрации города. Власти Запорожья обвинили в подрыве посланную Киевом украинскую диверсионно-разведывательную группу.

8 сентября сообщалось, что состояние Артема Бардина стабилизировалось, прогнозы врачей назвали обнадеживающими.