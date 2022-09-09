Роналду отреагировал на смерть Елизаветы II

Криштиану Роналду выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью Елизаветы II

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на смерть британской королевы Елизаветы II. Футболист опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве. Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом», — написал Роналду. Он также выразил соболезнования королевской семье.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

Роналду впервые перешел в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2003/2004 и выступал за клуб до 2009 года. В августе 2021 года игрок вернулся в английскую команду. Суммарно он провел в команде семь сезонов и продолжает играть за МЮ.