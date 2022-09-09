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Спорт

Клишина высказалась о возможном завершении карьеры

Российская легкоатлетка Дарья Клишина допустила завершение карьеры

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о возможном завершении карьеры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка допустила, что больше не выйдет в соревновательный сектор. «Я всегда знала, что, когда этот момент настанет, я не буду скучать по спорту. У меня получилась длинная карьера на высоком уровне. <...> У меня нет недосказанности или грусти от нереализованности», — заявила она.

28 июня Клишина стала мамой. 31-летняя легкоатлетка разместила снимок с новорожденным сыном на руках. «Добро пожаловать в мир», — написала она под фото.

Клишина с 2013 года живет и тренируется в США. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

Дарья Коршунова
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