Украинские военные использовали при наступлении на Херсон польские танки

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ использовали польские танки при наступлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали польские танки при контрнаступлении в херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, польские танки были уничтожены оборонявшими регион подразделениями. Он добавил, что на вооружении украинской армии также находятся немецкие и голландские бронетранспортеры (БТР).

В конце августа ВСУ начали предпринимать попытки прорыва к Херсону. В ночь на 9 сентября сообщалось о тактическом «просачивании» украинских военных у села Посад-Покровского. Отмечается, что большую часть атак российской армии удалось отбить.

Накануне также стало известно о начале контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.