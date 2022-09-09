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Британцы заметили похожее на королеву облако и радугу над Букингемским дворцом

После смерти королевы над Букингемским дворцом заметили двойную радугу

Жители Великобритании заметили облако, похожее на королеву Елизавету II, и двойную радугу над королевскими резиденциями. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографию облака, похожего на королеву в ее фирменной шляпе, опубликовала в социальной сети Лиэнн Бетелл, живущая в английском городе Телфорд. «Может быть, это знак, а может быть, мы просто ищем знак свыше, кто знает», — написал один из пользователей.

Две радуги также появились над Букингемским дворцом и Виндзорским замком после смерти Елизаветы II. Многие сочли, что таким образом королева дала знать, что «действительно покинула нас».

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Сотни скорбящих собираются у Букингемского дворца с раннего утра. Многие продолжают приносить букеты к воротам резиденции. Власти готовятся к большому скоплению людей у Холирудского дворца — королевской резиденции в Эдинбурге, Шотландия. Люди также начинают собираться у замка Балморал, где умерла Елизавета II. Шотландские власти выделили для них специальные автобусы, которые доставляют их к королевской резиденции из близлежащих деревень Бремор и Баллатер.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.

Алиса Удовик
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