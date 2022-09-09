В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье

В Британии за несколько часов до смерти Елизаветы II предложили арендовать дом садовника

В Великобритании за несколько часов до того, как умерла королева Елизавета II, начали искать арендатора для дома главного садовника, расположенного в ее поместье в деревне Сандрингем графства Норфолк. Внимание на соответствующее объявление, появившееся на сайте сервиса аренды жилья Airbnb, обратил New York Post.

Стоимость аренды за сутки составила около 400 долларов (примерно 24,1 тысячи рублей). Вскоре после публикации объявления пользователи сервиса начали активно бронировать дом для того, чтобы в нем остановиться. На момент публикации новости в New York Post особняк был занят до февраля 2024 года.

Интерьер дома выполнен в светлых тонах, многие элементы сделаны из дерева. В особняке есть четыре спальни и две ванных комнаты, а также гостиная, кухня и столовая. В двухэтажном доме удастся разместить до восьми гостей. В объявлении отметили, что владельцы будут рады, если дом снимут арендаторы с животными.

Гости смогут насладиться прогулкой по Королевскому парку площадью 200 гектаров, а дети — поиграть на большой игровой площадке. Королевская семья владеет поместьем в Сандрингеме с 1862 года, когда его приобрели в подарок принцу Альберту. Ее члены обычно останавливались в нем во время празднования Рождества и Нового года.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Ожидается, что на прощание с Елизаветой II в Шотландии прибудут сотни тысяч человек. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. После этого тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.