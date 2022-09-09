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Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье

«Домклик» спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в России

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вторичное жилье в России может подорожать осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок. Об этом граждан предупредил руководитель аналитического центра сервиса «Домклик» Мария Ромчанова, пишет ТАСС.

Согласно прогнозам, возможное снижение ключевой ставки Центробанком в сентябре увеличит спрос на вторичную недвижимость. В таком случае произойдет значительный рост цен на рынке и уменьшение величины торга. Исследование сервиса показало, что несмотря на развитие льготных программ «вторичка» более востребована, чем первичное жилье. В августе доля сделок на вторично рынке составила 73,3 процента, на первичном — 19,6 процента.

В августе средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла на 3,6 процента. Сильнее всего недвижимость подорожала в республике Алтай, Севастополе и Карачаево-Черкесской республике. Снижение цен было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Чеченской республике.

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В Москве «вторичка» подешевела только на 0,5 процента, при этом уменьшился размер торга. Разница между ценой объявления и ценой заключенной сделки в августе составила 1,4-1,5 процента, однако если в июле покупатель в среднем мог выиграть 1,6 процента, в августе размер скидки дошел до 2,3 процента.

По итогам августа спрос на вторичную недвижимость вырос в 3,6 раза по сравнению с маем. Эксперты отмечают, что на заинтересованность граждан в готовом жилье влияют значительный рост дисконта.

Александра Качан
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