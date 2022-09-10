Боец MMA Хамзат Чимаев отреагировал на проваленное взвешивание фразой «тут Чечня, ублюдки»

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на проваленное взвешивание перед поединком с американцем Нэйтом Диасом на турнире UFC 279. Его слова приводятся на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен ответил свистящим зрителям фразой «эй, тут Чечня, ублюдки! Заткнитесь» и показал залу средний палец. Он добавил, что его весогонку прервали, так как он был готов продолжать подготовку к бою против Диаса. Чимаев подчеркнул, что готов выигрывать у каждого соперника.

О проваленном взвешивании Чимаева стало известно ранее 10 сентября. Из-за этого в главном бою турнира Диас встретится с соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев — с американцем Кевином Холландом.

Поединок Диаса и Чимаева должен был возглавить турнир в Лас-Вегасе 11 сентября. Перед пресс-конференцией Чимаев и Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава промоушена Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.