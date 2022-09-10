Кремль ответил на вопрос о представителе России на похоронах Елизаветы II

Песков сообщил, что представитель России на похоронах Елизаветы II пока не определен

В Москве пока не определили представителя от России на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Пока не понятен протокольный порядок, как это будет», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков предположил, что состав российской делегации, скорее всего, будет «заботой организаторов».

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что президент не поедет на похороны королевы Великобритании. По словам Пескова, такой вариант не рассматривается.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.