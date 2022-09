Представлен первый трейлер новой части серии игр Assassin’s Creed

Компания Ubisoft представила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage

Компания Ubisoft представила первый трейлер новой части серии игр Assassin's Creed. Новая игра получила название Assassin Creed: Mirage. Видео опубликовано на YouTube.

Релиз проекта назначен во втором квартале 2023 года. Место действия новой части — средневековый Багдад. Главный герой — Басим ибн Исхак — мастер-ассасин из Аббасидского халифата, а также наследник воспоминаний одного из ключевых персонажей серии — Локи.

В мае Sony рассказала об играх, которые войдут в обновленную подписку PlayStation Plus. Среди них оказались игры, выпущенные студиями Sony, Days Gone, Demon’s Souls, God of War, Ghost Of Tsushima Director’s Cut, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Until Dawn, The Last of Us Remastered. Студии-партнеры включили в PS Plus Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 4, Mortal Kombat 11, NBA 2K22 и другие тайтлы.