Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Представлен первый трейлер новой части серии игр Assassin’s Creed

Компания Ubisoft представила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage

Компания Ubisoft представила первый трейлер новой части серии игр Assassin's Creed. Новая игра получила название Assassin Creed: Mirage. Видео опубликовано на YouTube.

Релиз проекта назначен во втором квартале 2023 года. Место действия новой части — средневековый Багдад. Главный герой — Басим ибн Исхак — мастер-ассасин из Аббасидского халифата, а также наследник воспоминаний одного из ключевых персонажей серии — Локи.

В мае Sony рассказала об играх, которые войдут в обновленную подписку PlayStation Plus. Среди них оказались игры, выпущенные студиями Sony, Days Gone, Demon’s Souls, God of War, Ghost Of Tsushima Director’s Cut, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Until Dawn, The Last of Us Remastered. Студии-партнеры включили в PS Plus Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 4, Mortal Kombat 11, NBA 2K22 и другие тайтлы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров потребовал от США обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
Власти Молдавии заявили о рисках прекращения поставок российского газа
Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле
Российские танкисты подбили два украинских танка и захватили американский БТР
Представлен первый трейлер новой части серии игр Assassin’s Creed
Двое молодых людей забрались на опору Крымского моста в Москве и попали на видео
На праздновании Дня российского города фейерверк обстрелял толпу людей
Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита
Исследовано отличие мозга неандертальца от современных людей
На Украине приготовились поднять цены на продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.