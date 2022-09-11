ЦСКА оценил требование «Краснодара» проверить судейство матча с тремя пенальти

В ЦСКА заявили, что игроки «Краснодара» признали бесспорность назначения трех пенальти

Московский ЦСКА оценил требование «Краснодара» проверить судейство матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором в ворота соперника были назначены три пенальти. Об этом сообщает Sport24.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо обратил внимание на то, что игроки «Краснодара» признали бесспорность назначения всех одиннадцатиметровых ударов. «А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — заявил он.

Ранее 11 сентября генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что команда будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров матча и ошибок судьи Сергея Иванова. Он отметил, что к делу могут быть привлечены правоохранительные органы.

10 сентября ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Три гола армейцы забили с пенальти: на 30-й минуте отличился полузащитник Хорхе Карраскаль, на седьмой добавленной к первому тайму минуте — нападающий Федор Чалов, на 62-й — хавбек Хесус Медина.