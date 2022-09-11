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«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча против ЦСКА с тремя пенальти

«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча РПЛ с ЦСКА с тремя пенальти

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, в котором в его ворота были назначены три пенальти. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что команда будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров матча и ошибок судьи Сергея Иванова. Он отметил, что к делу могут быть привлечены правоохранительные органы. «Когда "Краснодар" встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат», — посчитал Хашиг.

10 сентября ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Три гола армейцы забили с пенальти: на 30-й минуте отличился полузащитник Хорхе Карраскаль, на седьмой добавленной к первому тайму минуте — нападающий Федор Чалов, на 62-й — хавбек Хесус Медина.

После девяти матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Краснодар» занимает третье место с 17 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 20 очков и игра в запасе.

Анастасия Борисова
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