Стали известны подробности боев за Лиман

Военкор Пегов заявил, что российские военные «держатся зубами» за Лиман

Российские военные продолжают бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Лиман. О подробностях стало известно военному корреспонденту Семену Пегову, ими он поделился в Telegram.

По данным Пегова, в боях принимают участие бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань». Военкор сообщил о потерях у ВС России, однако отметил, что военные делают все, чтобы украинские солдаты не вошли в город.

«Сообщение от бойцов сухо и коротко передает обстановку: "Держимся зубами"», — подытожил военкор. 10 сентября Пегов сообщал о четырех погибших бойцах российского подразделения «Кубань».

11 сентября союзным силам удалось остановить продвижение ВСУ в районе Лимана. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, в настоящее время активность ВСУ снизилась. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что город Лиман находится под контролем ДНР, однако ситуация усложняется из-за боев с украинской армией.