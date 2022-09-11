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Определился победитель US Open

Польская теннисистка Свентек стала победительницей US Open и получила $2,6 млн
Ига Свентек

Ига Свентек. Фото: Mike Segar / Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер и стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. Победитель определился в субботу, 10 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финал на турнире серии «Большого шлема» завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Свентек. Она выиграла свой третий «Шлем» в карьере, укрепилась на первом месте рейтинга WTA и заработала 2,6 миллиона долларов.

Ранее Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос». 21-летняя теннисистка первый раз завоевала награду французского турнира в 2020 году.

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Юлия Мискевич
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