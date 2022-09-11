Воздушную тревогу объявили по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России. Как рассказали в военном ведомстве, авиация поддерживала огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожила замаскированные позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняя пуски ракет парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшие несколько дней не изменится тактика проведения специальной военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, он готов разъяснить российскому военному ведомству «офигенную» ситуацию на Украине.