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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Shutterstock

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России. Как рассказали в военном ведомстве, авиация поддерживала огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожила замаскированные позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняя пуски ракет парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшие несколько дней не изменится тактика проведения специальной военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, он готов разъяснить российскому военному ведомству «офигенную» ситуацию на Украине.

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Варвара Кошечкина
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