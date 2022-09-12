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Определены районы Москвы с резко подорожавшим жильем для богатых

Intermark Real Estate: элитное жилье сильнее всего подорожало в районе Чистых прудов

Фото: Shutterstock

С начала 2022 года в Москве жилье для богатых сильнее всего подорожало в районе Чистых прудов — в среднем на 64 процента, до 2,32 миллиона рублей за один квадратный метр. Локации в старых границах столицы с резко выросшими в цене элитными новостройками определили аналитики департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по увеличению стоимости первичных элитных квартир занял район Цветного бульвара — там объекты такой категории подорожали в среднем на 25 процентов, до 1,7 миллиона рублей за «квадрат». Третье место заняла Якиманка с ростом средней цены «квадрата» на 24,1 процента, до 2,36 миллиона рублей.

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В топ-пять локаций с подорожавшим жильем для богатых вошли Тверской район (плюс 21,2 процента, до 1,9 миллиона рублей за «квадрат») и Хамовники (плюс 15 процентов, до 1,53 миллиона рублей за «квадрат»).

В целом по Старой Москве средняя цена одного квадратного метра в элитных новостройках с января по август 2022 года выросла на 12 процентов, до 1,59 миллиона рублей за один квадратный метр. При этом наибольшее снижение стоимости аналитики зафиксировали в районе Патриарших прудов — там «квадрат» жилья для богатых подешевел на 6,4 процента, до 2,7 миллиона рублей.

Директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань пояснил, что рост цен в лидирующих локациях произошел за счет сокращения объема предложения и повышения цен в востребованных рынком проектах. Отрицательная динамика зафиксирована в локациях с дорогими остатками в новостройках на финальном этапе реализации, уточнил эксперт.

Ранее специалисты назвали регионы мира, где можно купить премиальное жилье по цене двухкомнатной квартиры с обычным ремонтом в Москве. По данным аналитиков, бюджет в 18 тысяч рублей позволит обзавестись элитной недвижимостью в Дубае (ОАЭ), Анталии (Турция), Лигурии (Италия) и Бангкоке (Таиланд).

Нина Ташевская
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