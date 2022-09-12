Скидка на российскую нефть Urals сократилась в два раза до 20 долларов за баррель

Россия стала продавать нефть дороже — скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с эталонной маркой Brent уменьшилась до 20 долларов за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин.

Еще пару месяцев назад скидка составляла почти 40 долларов за баррель, добавил он. Столь высокий показатель Дерюшкин объяснил подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и отказом банков предоставлять аккредитивы. «Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40 долларов, а 20 долларов. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — сказал он.

После ввода войск в Украину стоимость нефти из России начала неуклонно снижаться, а разрыв с ценой Brent — увеличиваться. Обычно дисконт на Urals к Brent не превышал 3 долларов за баррель, а в периоды пикового спроса российское топливо еще в 2021 году и вовсе торговалось с премией к эталону. Тем не менее после начала военных действий европейские импортеры стали отказываться от нефти из России из-за ее «токсичности», и стране пришлось предлагать высокие скидки, чтобы повысить привлекательность нефти.

В сентябре газета Business Standard со ссылкой на официальных лиц и индийский МИД сообщила, что Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от поддержки потолка цен на это сырье, который инициировала Группа семи (G7). Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это утверждение. В августе Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщал, что аналогичное предложение Москва сделала азиатским покупателям, чтобы помешать переговорам членов G7 об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива.