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Кремль опроверг слухи о намерении продавать Индии нефть со скидкой

Песков опроверг намерение России поставлять Индии нефть со скидкой на особых условиях

Фото: Parth Sanyal / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о намерении Москвы продавать Индии нефть со скидкой в случае ее отказа присоединиться к «потолку» цен, пишет РИА Новости.

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — заявил представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие публикации.

Ранее о предложении России писала со ссылкой на неназванных официальных лиц индийская газета Business Standard. «Взамен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже после переговоров со всеми партнерами», — процитировало издание чиновника индийского МИД. 

Bloomberg со ссылкой на западного чиновника также сообщал, что аналогичное предложение Москва сделала азиатским покупателям — им предоставили возможность заключить долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. Таким образом Россия пыталась помешать переговорам членов G7 об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник.

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Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении «потолка» цен на российскую нефть в начале сентября. 9 сентября помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что предел установят на уровне, превышающем стоимость добычи нефти. Порядок действия этого механизма разработают в следующие несколько недель. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 сентября заявила, что ЕК готовит предложение по установлению предельной цены на российский газ.

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Софья Ермакова
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