Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Посольство Франции разъяснило новый порядок выдачи шенгенских виз россиянам

Франция продолжит выдачу краткосрочных виз россиянам, но с увеличением сбора и сроков
СюжетВизы в Европу:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Франция продолжит выдавать краткосрочные шенгенские визы гражданам России после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом. Соответствующая информация опубликована на сайте посольства Франции в Москве.

Как пояснили в дипмиссии, с 12 сентября изменился порядок приема документов на шенгенские визы. Согласно новым правилам, для всех заявителей визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро, а рассмотрение запроса может занять до 45 дней.

Материалы по теме:
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
31 августа 2022
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
Визы за полгода и стопки документов:что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
31 августа 2022

Отмечается, что данные меры не распространяются для долгосрочных виз. Подача заявлений по-прежнему осуществляется через специальный портал, документов — в одном из 18 центров VFS Global.

Ранее 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом, которое вступило в силу в 2007 году. Теперь рассмотрение заявок от граждан России на визы в ЕС с туристическими целями осуществляется в неприоритетном режиме.

9 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что «больше нет оснований доверять россиянам». По ее мнению, путешествия в Европу, это привилегия, а не фундаментальное право.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Рианну в мини-платье после родов обругали в сети со словами «похожа на сосиску»
В Белгородской области встретили беженцев из Украины
Фитнес-тренер назвала неправильную осанку причиной многих болезней
Певец Макс Барских взял себе новый псевдоним
Приглашение в российские клубы иностранных тренеров раскритиковали
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах
Стало известно об уничтожении 40 военных ВСУ в районе Донецкого аэропорта
Грабившей ювелирные салоны «золотой банде» вынесли приговор
Додон назвал ситуацию в Молдавии критической
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.