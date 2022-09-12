Посольство Франции разъяснило новый порядок выдачи шенгенских виз россиянам

Франция продолжит выдачу краткосрочных виз россиянам, но с увеличением сбора и сроков

Франция продолжит выдавать краткосрочные шенгенские визы гражданам России после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом. Соответствующая информация опубликована на сайте посольства Франции в Москве.

Как пояснили в дипмиссии, с 12 сентября изменился порядок приема документов на шенгенские визы. Согласно новым правилам, для всех заявителей визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро, а рассмотрение запроса может занять до 45 дней.

Отмечается, что данные меры не распространяются для долгосрочных виз. Подача заявлений по-прежнему осуществляется через специальный портал, документов — в одном из 18 центров VFS Global.

Ранее 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом, которое вступило в силу в 2007 году. Теперь рассмотрение заявок от граждан России на визы в ЕС с туристическими целями осуществляется в неприоритетном режиме.

9 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что «больше нет оснований доверять россиянам». По ее мнению, путешествия в Европу, это привилегия, а не фундаментальное право.