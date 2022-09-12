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Футболист РПЛ оценил нахождение в запасе фразой «деньги платятся — мне в кайф»

Футболист «Крыльев Советов» Фролов заявил, что ему в кайф сидеть на скамейке запасных

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своем положении в клубе. Его слова приводит «РБ Спорт».

34-летний футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), находящийся в запасе с апреля 2021 года, заявил, что готов и дальше сидеть на скамейке. «Мне в кайф. Меня все устраивает. Деньги платятся — все нормально. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — рассказал он.

Фролов известен по выступлениям за клубы «Мордовия», «Сахалин» и «Оренбург», игравшие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Он перешел в «Крылья Советов» в 2020 году и провел в составе команды 29 матчей, пропустив 30 голов.

В июле бывший футболист ЦСКА и ветеран сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал ситуацию с зарплатами в РПЛ. 82-летний эксперт обратил внимание на то, что отсутствие высоких зарплат не мешало советским футболистам. Он пришел к выводу, что отечественный футбол пошел по пагубному пути профессиональных лиг, что нарушило мотивацию игроков.

Анастасия Борисова
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