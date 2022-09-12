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Российский футболист объяснил слова о нахождении в запасе «в кайф»

Голкипер Евгений Фролов заявил, что его слова о нахождении в запасе «в кайф» были иронией

Фото: Анна Шаймарданова / РИА Новости

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов объяснил слова о том, что ему нравится находиться в запасе команды. Его высказывание приводит Metaratings.

«Если моя ирония осталась непонятой, мне жаль. После матча с "Химками" было плохое настроение, мы были расстроены ничьей. Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе», — рассказал Фролов. Футболист добавил, что тренируется и старается передать свой опыт молодым игрокам, чтобы быть полезным команде.

10 сентября 34-летний Фролов, который не выходит на поле с апреля 2021 года, заявил, что готов и дальше сидеть на скамейке. «Мне в кайф. Меня все устраивает. Деньги платятся — все нормально. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — сказал он.

Евгений Фролов известен по выступлениям за клубы «Мордовия», «Сахалин» и «Оренбург», игравшие в Футбольной национальной лиге. Он перешел в «Крылья Советов» в 2020 году и провел в составе команды 29 матчей, пропустив 30 голов.

Ксения Курашкина
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