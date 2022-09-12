Разработана уничтожающая вирусы пластиковая пленка

В Королевском университете Белфаста создали уничтожающую вирусы пластиковую пленку

Команда ученых из Королевского университета Белфаста разработала пластиковую пленку, которая способна уничтожать вирусы, попадающие на ее поверхность, при комнатном освещении. Выводы работы опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Как уточняется, созданная пленка обладает самостерилизующимся эффектом, который достигается за счет тонкого слоя частиц, поглощающих ультрафиолетовый свет и производящих активные формы кислорода. Именно они помогают убивать вирусы, в том числе SARS-CoV-2.

В ходе экспериментов специалисты протестировали ее на двух штаммах вируса гриппа А, пикорнавирусе EMCV и коронавирусе. Эффективность пленка показала не только при воздействии УФ-освещения, но и при обычном комнатном — при свете люминесцентной лампы. Кроме того, в отличие от существующих одноразовых пластиковых пленок, она гораздо более экологична. Использовать разработку авторы предлагают в медицинских учреждениях, общественных местах, а также на производствах пищевых продуктов.

В августе 2022 года отечественные специалисты представили материал, который способен убивать вирусы за несколько секунд. Он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их.