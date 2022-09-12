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Разработана уничтожающая вирусы пластиковая пленка

В Королевском университете Белфаста создали уничтожающую вирусы пластиковую пленку

Фото: Albert Gea / Reuters

Команда ученых из Королевского университета Белфаста разработала пластиковую пленку, которая способна уничтожать вирусы, попадающие на ее поверхность, при комнатном освещении. Выводы работы опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Как уточняется, созданная пленка обладает самостерилизующимся эффектом, который достигается за счет тонкого слоя частиц, поглощающих ультрафиолетовый свет и производящих активные формы кислорода. Именно они помогают убивать вирусы, в том числе SARS-CoV-2.

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В ходе экспериментов специалисты протестировали ее на двух штаммах вируса гриппа А, пикорнавирусе EMCV и коронавирусе. Эффективность пленка показала не только при воздействии УФ-освещения, но и при обычном комнатном — при свете люминесцентной лампы. Кроме того, в отличие от существующих одноразовых пластиковых пленок, она гораздо более экологична. Использовать разработку авторы предлагают в медицинских учреждениях, общественных местах, а также на производствах пищевых продуктов.

В августе 2022 года отечественные специалисты представили материал, который способен убивать вирусы за несколько секунд. Он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их.

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Елена Апазиди
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