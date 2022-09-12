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Разработан первый в мире безрубцовый способ регенерации ран

Bioegineering: в МИЭТе создали первый в мире безрубцовый способ регенерации ран и органов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отечественные ученые из НИУ «МИЭТ» и Сеченовского университета разработали первый в мире безрубцовый способ регенерации ран и органов. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Bioegineering.

Обычно после проведения сложных хирургических операций на кожных покровах и органах остаются достаточно грубые рубцы из соединительной ткани. Такие следы могут создавать не только эстетический дискомфорт, но и ухудшать работу внутренних органов. Представленный метод основан на нанесении биоорганического компонента из альбумина, индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок в область разреза, а также последующей спайке с помощью лазера. Аппарат позволяет контролировать температуру лазерного излучения с точностью до полградуса Цельсия.

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Технология гораздо экономичнее существующих методов, при этом более эффективная. Сразу после процедуры такие швы имеют толщину в три-четыре раза меньшую, чем при традиционном способе с нитями. А спустя десять дней ткани выглядят практически так, как бы выглядели без вмешательства.

В июле 2022 года российские специалисты из Университета ИТМО представили швы, позволяющие определять очаг заражения после операции.

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Елена Апазиди
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