Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|6-й тур
Альмерия
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|5-й тур
Спорт

Мать российской биатлонистки подтвердила ее намерение выступать за Финляндию

Анфиса Резцова подтвердила намерение биатлонистки Дарьи Виролайнен выступать за Финляндию

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подтвердила намерение своей дочери, российской биатлонистки Дарьи Виролайнен выступать за сборную Финляндии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать», — рассказала Резцова.

12 сентября тренер Виролайнен Леонид Мякишев заявил о возможности ее выступления за финскую сборную. «Она с семьей давно там живет. Уже и гражданство получила, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию, если у нее будут силы», — сказал тренер.

33-летняя Дарья Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы 2014 года.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Психолог подсказала продукты для хорошего настроения
После пожара на квесте в Москве с шестью пострадавшими завели дело
Глава «Ветеранов России» призвал привлечь Шнурова к ответственности
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.