Мать российской биатлонистки подтвердила ее намерение выступать за Финляндию

Анфиса Резцова подтвердила намерение биатлонистки Дарьи Виролайнен выступать за Финляндию

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подтвердила намерение своей дочери, российской биатлонистки Дарьи Виролайнен выступать за сборную Финляндии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать», — рассказала Резцова.

12 сентября тренер Виролайнен Леонид Мякишев заявил о возможности ее выступления за финскую сборную. «Она с семьей давно там живет. Уже и гражданство получила, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию, если у нее будут силы», — сказал тренер.

33-летняя Дарья Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы 2014 года.