ООН соберется на совещание из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

Франция созвала заседание Совбеза ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

Власти Франции экстренно созвали заседание Совбеза ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что с инициативой обсудить обстрелы на границе выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах позиций военных близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. В Баку, в свою очередь, заявили, что эти действия стали ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

С 8:00 мск стороны договорились установить режим прекращения огня, однако договоренности была нарушены практически сразу же. Вскоре после этого МИД России призвал стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.