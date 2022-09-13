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ООН соберется на совещание из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

Франция созвала заседание Совбеза ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Власти Франции экстренно созвали заседание Совбеза ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что с инициативой обсудить обстрелы на границе выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах позиций военных близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. В Баку, в свою очередь, заявили, что эти действия стали ответом на широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

С 8:00 мск стороны договорились установить режим прекращения огня, однако договоренности была нарушены практически сразу же. Вскоре после этого МИД России призвал стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

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Елизавета Наумова
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