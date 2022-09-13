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Звезда НБА рассказал о запрете властей США из-за дела Грайнер

Баскетболист Стефен Карри рассказал о запрете властей США говорить о деле Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри рассказал о запрете властей США из-за дела соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова приводит Rolling Stone.

Спортсмен заявил, что хотел помочь Грайнер и предложил принять участие в переговорах о возвращении спортсменки на родину. «Они ответили отказом и сказали ничего не говорить об этом деле», — подчеркнул звезда НБА.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Анастасия Борисова
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