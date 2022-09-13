Найдено новое звездное скопление

Обнаружено открытое звездное скопление NGC 2506 с двумя тысячами звезд

Индийские астрономы из Технологического и научного института Бирла в Пилани обнаружили новое открытое звездное скопление NGC 2506 с двумя тысячами звезд. Результаты наблюдений опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Открытые скопления представляют собой группы звезд, слабо связанных с гравитацией, которые были сформированы из одного молекулярного облака. Пока что в Млечном Пути зафиксировали более тысячи таких скоплений, однако ученые продолжают искать новые для лучшего понимания зарождения и эволюции галактики.

Найти объекты удалось с помощью космического аппарата AstroSat. NGC 2506, также называемое Caldwell 54, располагается на расстоянии около 12,7 тысячи световых лет и представляет собой открытое скопление среднего возраста слегка вытянутой формы. В нем содержится 2175 звезд, среди которых: девять голубых стагглеров (BSS) и по три желтых (YSS) и красных (RC) отставших звезд.

Ранее благодаря радиотелескопу ALMA удалось изучить молодое рассеянное скопление в Малом Магеллановом Облаке, также известном как NGC 602.