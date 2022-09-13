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Член Футбольного союза Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией

Член Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич выступил против матча с Россией
Азмир Хусич

Азмир Хусич. Кадр: SportSport / YouTube

Член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич выступил против проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Dnevni Avaz.

«Этот матч — последнее, что нам нужно на данный момент. Я не знаю, почему нас выбрали для проведения этого матча», — заявил Хусич. Он посчитал, что решение о проведении подобной встречи должно было быть принято после сентябрьских матчей сборных.

10 сентября лидеры сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.

Анастасия Борисова
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