Член Футбольного союза Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией

Член Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич выступил против матча с Россией

Член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич выступил против проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Dnevni Avaz.

«Этот матч — последнее, что нам нужно на данный момент. Я не знаю, почему нас выбрали для проведения этого матча», — заявил Хусич. Он посчитал, что решение о проведении подобной встречи должно было быть принято после сентябрьских матчей сборных.

10 сентября лидеры сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.