Названы отказавшиеся от матчей с российскими футболистами страны
Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от проведения товарищеских матчей с командой России. Страны называет Eurostavka.
Источник, близкий к Казахстанской Федерации футбола, рассказал, что из Российского футбольного союза (РФС) поступило обращение о проведении встречи. Однако представители Казахстана посчитали, что это отрицательно скажется на имидже команды.
Отмечается, что узбекистанская федерация начала поиск соперника на даты, которые интересовали Россию, чтобы не встречаться с ней. В Федерации футбола Азербайджана подчеркнули, что товарищеский матч с Россией не планируется.
7 сентября стали известны соперники российских футболистов по ближайшим матчам. Ими стали сборные Киргизии и Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.
В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Союз европейских футбольных ассоциаций также отстранил российские клубы от участия в еврокубках.