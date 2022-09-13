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Названы отказавшиеся от матчей с российскими футболистами страны

Eurostavka: сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от матчей с Россией

Фото: Uwe Anspach / DPA / Globallookpress.com

Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от проведения товарищеских матчей с командой России. Страны называет Eurostavka.

Источник, близкий к Казахстанской Федерации футбола, рассказал, что из Российского футбольного союза (РФС) поступило обращение о проведении встречи. Однако представители Казахстана посчитали, что это отрицательно скажется на имидже команды.

Отмечается, что узбекистанская федерация начала поиск соперника на даты, которые интересовали Россию, чтобы не встречаться с ней. В Федерации футбола Азербайджана подчеркнули, что товарищеский матч с Россией не планируется.

7 сентября стали известны соперники российских футболистов по ближайшим матчам. Ими стали сборные Киргизии и Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде.

В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Союз европейских футбольных ассоциаций также отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

Анастасия Борисова
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