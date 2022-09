Разработан новый способ лечения COVID-19

PNAS: разработаны терапевтические частицы для борьбы с COVID-19

Ученые Институтов Гладстона разработали новый способ лечения инфекционных заболеваний в виде однократной интраназальной дозы, которая защищает от тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, терапевтические интерферирующие частицы (TIP) — это единственный противовирусный препарат в разовой дозе, который уменьшает не только симптомы и тяжесть течения COVID-19, но и выделение вируса. TIP не нацеливаются на определенную часть вируса, а конкурируют за ресурсы в зараженной клетке. Задействовав механизм репликации внутри клетки, они могут удержать вирус от производства новых копий самого себя.

Результаты исследований показали, что у грызунов TIP могут успешно блокировать несколько различных вариантов SARS-CoV-2, снижая вирусную нагрузку в легких в 100 раз и уменьшая многие симптомы COVID-19. По сравнению с хомяками, которые не получали TIP, у пролеченных животных было меньше вируса в носовых ходах в каждый момент времени. К пятому дню все контрольные животные все еще выделяли высокие уровни вируса, в то время как у четырех из пяти животных, получавших TIP, вирус не обнаруживался.

Когда животных, инфицированных SARS-CoV-2, содержали в клетках с неинфицированными животными, лечение инфицированных животных TIP не предотвращало передачу COVID-19 полностью. Однако это привело к значительному снижению вирусной нагрузки и более легким симптомам инфекции у подвергшихся воздействию животных.