Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержание сотрудниками ФСБ директора авиазавода за госизмену попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Подмосковье директора авиазавода по делу о госизмене

Задержание сотрудниками ФСБ директора по качеству авиационного завода по делу о госизмене попало на видео. Запись во вторник, 13 сентября, публикует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видно, как силовики надевают на россиянина наручники на его участке возле дома. После этого они дают ему ознакомиться с документами. Позже его привозят в суд, где избирают меру пресечения в виде ареста.

По данным спецслужбы, сотрудник оборонного завода сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки украинцу, работающему на Одесском авиационном заводе. В ЦОС ФСБ отметили, что действия фигуранта нанесли «ущерб безопасности Российской Федерации».

5 сентября сообщалось, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене
Мужчина на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов
Объяснена причина загадочных колебаний магнитного поля Солнца
Россия и Армения примут меры по ситуации на армяно-азербайджанской границе
Россиянка родила и выбросила младенца из окна квартиры в кусты
Российский уголовник пойдет под суд за попытку убийства сожительницы
Ветеринары дали пессимистичный прогноз на выздоровление медведя с Диксона
В ЛНР заявили о готовящемся отступлении ВСУ из Артемовска
Пользователям раскрыли подробности о новой функции WhatsApp
Задержание сотрудниками ФСБ директора авиазавода за госизмену попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.