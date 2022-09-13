Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

«Этажи»: вторичное жилье в городах России больше всего подорожало в Краснодаре

В сентябре 2022 года вторичное жилье среди городов России больше всего подорожало в Краснодаре. Об этом говорится в материале федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

Эксперты выяснили, что в сентябре относительно июня «вторичка» в Краснодаре в среднем подорожала на 1,7 процента. Ниже расположился Новосибирск с динамикой в один процент. Топ-3 списка замкнул Красноярск, где вторичное жилье подорожало на 0,6 процента. В списке также оказались Пермь и Санкт-Петербург — цены повысились на 0,4 процента и 0,1 процента соответственно.

По данным аналитиков, в большинстве российских городов средняя стоимость подобного жилья остается ниже той, которая была в июне. Больше всего она снизилась в Нижнем Новгороде и Волгограде — на 1,7 процента и 1,4 процента соответственно. Разницу в 0,8 процента зафиксировали в Самаре.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в августе 2022 года сильнее всего квартиры на вторичном рынке подешевели в Москве. Средняя стоимость квадратного метра «вторички» в столице снизилась на 4,1 процента по сравнению с июлем, до 255 тысяч рублей.