Казахстанцы отреагировали на идею переименовать Нур-Султан

Жители Казахстана высказались за переименование Нур-Султана в Астану

В Казахстане так и не привыкли к новому названию столицы республики и продолжают называть Нур-Султан Астаной. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители, отреагировав на возможное возвращение городу прежнего названия.

Ранее в Казахстане переименовать Нур-Султан обратно в Астану предложила депутатская группа. Инициатива была внесена в проект конституционного закона с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Я положительно к этому отношусь, я родился и вырос при этом названии, и многое связывает подъем города из обычного поселка с этим названием», — высказался житель Нур-Султана Федор Кучеренко.

Документы при переименовании менять необязательно, максимум только удостоверение личности. В целом это не так затратно, но для государства — да. Многие считают, что так отмывают деньги Федор Кучеренко житель Нур-Султана

С воодушевлением восприняла идею и другая гражданка Казахстана, пожелавшая остаться анонимной. «Даже если и придется менять документы, я рада, что городу вернут его старое название. К новому так и не привыкли, и называли все Астана», — сказала она.

Уроженка столицы Инна Ревазова сочла идею переименовать город обратно в Астану забавной. «Я нормально отношусь к инициативе, бурных чувств на этот счет не испытываю. В целом большая часть людей не успела привыкнуть к Нур-Султану, люди чаще Астаной называют», — поделилась она.

По ее словам, проблем с документами при возможном переименовании города возникнуть не должно. «В прошлый раз это прошло безболезненно даже для нас, юристов. Я работаю как юрист для бизнеса — в целом мы только корпоративные документы обновляли, но закон позволял это и не делать, так как на момент выдачи название было корректным. Поэтому, если кто-то не менял на новое название, в этом нет ничего страшного», — пояснила Ревазова.

В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы. Решение вызвало общественный резонанс. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах — Целиноград, а затем Акмола.