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В «Комсомольской правде» высказались о перестановках после смерти главреда

Журналист «Комсомольской правды» Гамов сообщил, что информации о новом главреде пока нет

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Александр Гамов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что пока информации о новом главном редакторе у журналистов нет. Он также высказался о перестановках после смерти главреда Владимира Сунгоркина.

14 сентября стало известно, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в Приморье, куда он отправился в экспедицию, чтобы собрать материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Информации о новом главном редакторе у меня нет. Мне это сейчас неинтересно

Александр Гамовжурналист «Комсомольской правды»

«О перестановках мы сейчас даже не думаем. Мне кажется, что у "Комсомолки" такой большой потенциал благодаря Сунгоркину, что она не остановится. Он очень много отдал», — поделился Гамов.

О смерти Сунгоркина стало известно утром в среду, 14 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» назвали инсульт.

Сунгоркин родился в 1954 году. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. С 1985 года занимал должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде». В 1997 году стал главным редактором газеты, а в 2002 году — гендиректором издательского дома «Комсомольская правда».

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Алена Шевченко
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