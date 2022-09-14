Власти России захотели ввести спецтариф для карт «Мир» при покупках с госпомощью

Минфин предложил ввести для банков-эквайеров комиссию в 0,5% при платежах с госпомощью

Министерство финансов России захотело ввести особую комиссию для банков, обеспечивающих прием платежных карт в магазинах, когда покупку оплачивает социально-защищенный гражданин, получающий господдержку. Комиссия составит 0,5 процента от стоимости приобретенного покупателем товара, средства будут направлены в доход федерального бюджета, сообщает РБК со ссылкой на предложение властей.

Речь идет о платежах по системе электронных сертификатов. Это особый платежный инструмент, на который перечисляются средства из Фонда социального страхования (ФСС). Использовать его могут россияне, имеющие основания для получения мер господдержки в натуральной форме. Средства начисляются на карту «Мир», с которой гражданин может оплачивать необходимые товары и услуги. В настоящий момент деньги можно направить на 240 видов технических средств реабилитации для людей с инвалидностью, однако в будущем возможности использования будут расширены.

В Минфине пояснили, что спецтариф необходим, чтобы избежать неправомерного увеличения маржинальности этих операций для банка-эквайера. Ведомство отмечает, что комиссия в 0,5 процента является «наиболее приемлемой ставкой в рамках платежной карточной индустрии, о чем свидетельствует высокая (выше средней в целом по платежной системе) доля операций по платежным картам «Мир» в крупных торговых сетях».

Пока сложно оценивать размер доходов, который принесет данная мера федеральному бюджету, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Она добавила, что часть полученных от комиссии средств будет направлена на выпуск новых электронных сертификатов.

Ранее стало известно, что с помощью таких сертификатов с 2023 года льготные категории граждан смогут оплачивать лекарственные препараты, медизделия и лечебное питание. Об этом в июне сообщили в пресс-службе Министерства труда России.