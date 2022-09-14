Москвичи бросились брать ипотеку

Росреестр: количество ипотечных договоров на рынке жилья Москвы выросло на 14,6 процента

В августе 2022 года жители Москвы бросились брать ипотеку — количество ипотечных сделок в столице выросло на 14,6 процента по сравнению с июлем. Такие данные приводит столичное распоряжение Росреестра в ежемесячном отчете. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, за указанный период было зарегистрировано 9,2 тысячи жилищных кредитов. Отмечается, что число ипотечных сделок растет третий месяц подряд после резкого падения в мае — тогда, по оценкам Росреестра, был показан худший результат с начала года (5,9 тысячи договоров). Однако августовский показатель оказался на 13,8 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021 году, когда с использованием жилищных кредитов заключили 10,7 тысячи сделок.

Всего с января по август 2022 года в Москве зарегистрировали 69,5 тысячи ипотечных сделок — на 15,8 процента меньше значений такого же периода в 2021-м (82,6 тысячи), но на 21,4 процента больше, чем в январе-августе 2020-го (57,3 тысячи), когда действовали коронавирусные ограничения.

Ранее специалисты Росреестра выяснили, что москвичи стали чаще покупать готовые квартиры — число сделок на вторичном рынке жилья в августе выросло на 16,1 процента, до 9,6 тысячи. Положительную динамику ведомство фиксирует третий месяц подряд.