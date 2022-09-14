Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи бросились брать ипотеку

Росреестр: количество ипотечных договоров на рынке жилья Москвы выросло на 14,6 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В августе 2022 года жители Москвы бросились брать ипотеку — количество ипотечных сделок в столице выросло на 14,6 процента по сравнению с июлем. Такие данные приводит столичное распоряжение Росреестра в ежемесячном отчете. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, за указанный период было зарегистрировано 9,2 тысячи жилищных кредитов. Отмечается, что число ипотечных сделок растет третий месяц подряд после резкого падения в мае — тогда, по оценкам Росреестра, был показан худший результат с начала года (5,9 тысячи договоров). Однако августовский показатель оказался на 13,8 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021 году, когда с использованием жилищных кредитов заключили 10,7 тысячи сделок.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Всего с января по август 2022 года в Москве зарегистрировали 69,5 тысячи ипотечных сделок — на 15,8 процента меньше значений такого же периода в 2021-м (82,6 тысячи), но на 21,4 процента больше, чем в январе-августе 2020-го (57,3 тысячи), когда действовали коронавирусные ограничения.

Ранее специалисты Росреестра выяснили, что москвичи стали чаще покупать готовые квартиры — число сделок на вторичном рынке жилья в августе выросло на 16,1 процента, до 9,6 тысячи. Положительную динамику ведомство фиксирует третий месяц подряд.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
США решили передать миллиарды долларов Афганистану в обход талибов
Модель дважды за один показ упала на подиуме во время дефиле
Участников свадьбы арестовали и оштрафовали за гимн запрещенного «Азова»
Москвичи бросились брать ипотеку
Врач перечислил способы восстановить севший голос
Собчак отреагировала на смерть главреда «Комсомольской правды»
В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец
Великобритании удалось замедлить рекордный рост цен
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках данных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.