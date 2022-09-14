Губернатор граничащего с Украиной региона показал разрушения после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения в Красном Хуторе после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с разрушениями в селе Красный Хутор после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующие фото глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что у некоторых домов повреждена кровля и выбиты окна, на стенах видны дыры от снарядов. У одного из зданий обрушились перекрытия. Также на фотографиях запечатлены местные жители Красного Хутора, которые уезжают из села.

По словам Гладкова, ВСУ продолжают обстреливать территорию села. Разрушения есть в трех домовладениях. Предварительно, никто не пострадал. Часть жителей самостоятельно уезжают к родным. Для оставшихся сельчан власти организовали вывоз в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.

Днем 14 сентября ВСУ нанесли удар по селу Красный Хутор в граничащей с Украиной Белгородской области. Местные жители сняли последствия обстрела на видео. Они рассказали, что снаряды попали в центр села.