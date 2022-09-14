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Появились кадры разрушений в российском селе после обстрела ВСУ

Опубликовано видео с разрушениями в белгородском селе Красный Хутор после обстрела ВСУ

Жители Белгородской области сняли на видео разрушения после обстрела села Красный Хутор Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

По словам местных жителей, снаряды противника попали в центр села. На записи видно сильно пострадавшие частные дома с выбитыми стеклами. У одного из них частично разрушена стена. По двору в радиусе нескольких метров разбросаны обломки.

Об ударе ВСУ по селу Красный Хутор в граничащей с Украиной Белгородской области стало известно днем 14 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось. Губернатор добавил, что глава Белгородского района организовал вывоз местных жителей на безопасное расстояние.

Константин Лысяков
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