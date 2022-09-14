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Легионер «Динамо» рассказал об изменившемся отношении к России после переезда

Уругвайский футболист «Динамо» Диего Ласкальт заявил, что в России много хорошего

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уругвайский футболист московского «Динамо» Диего Ласкальт поделился мнением о России. Его слова приводит Sport24.

Легионер заявил, что изменил отношение к России после переезда. «В России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по-другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так», — рассказал спортсмен.

Ласкальт выступает за «Динамо» с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе команды защитник провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее парагвайский футболист московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь, и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — отметил спортсмен.

Дарья Коршунова
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