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Президент «Баварии» пошутил над Левандовски после победы над «Барселоной»

Президент «Баварии» Хайнер пошутил над Робертом Левандовски после победы над «Барселоной»
Герберт Хайнер

Герберт Хайнер. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пошутил над футболистом испанской «Барселоны» Робертом Левандовски после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит журналист Тоби Альтшеффль в Twitter.

«Сегодня можно было увидеть, что Роберт любит "Баварию"», — сказал Хайнер.

Встреча прошла 13 сентября в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.

34-летний Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Контракт нападающего с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это, Левандовски выразил желание покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Дарья Коршунова
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