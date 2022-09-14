Родившийся в США скейтбордист рассказал о жизни в России без знания русского

Родившийся в США скейтбордист Ивон Мартинеc заявил, что чувствует себя в России как дома

Родившийся в США скейтбордист Ивон Мартинеc рассказал о жизни в России без знания русского языка. Его слова приводит ТАСС.

«Моя мама, сестра родом из России. Русская кухня, российские дома — все это мне кажется родным, естественным. Несмотря на то, что я не говорю по-русски, чувствую себя в России как дома», — заявил 22-летний спортсмен. Он посчитал, что скейтбординг способен объединять людей.

Мартинез родился в США, его мама — в Ленинградской области. Он представляет Россию на международных соревнованиях с 2019 года. Спортсмен занял 21-е место на чемпионате мира 2021 года.

11 сентября парагвайский футболист московского ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос об изучении русского языка. Легионер заявил, что отказался изучать русский язык, так как он слишком сложен.