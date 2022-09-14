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Стало известно о роли Месси в конфликте между Мбаппе и Неймаром

Футболист ПСЖ Лионель Месси пытался решить конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе

Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Нападающий парижского ПСЖ Лионель Месси пытался решить конфликт между футболистами команды Неймаром и Килианом Мбаппе. О роли аргентинца стало известно GFFN.

По информации источника, Месси стал посредником в конфликте одноклубников. Отмечается, что футболист не любит вмешиваться в отношения игроков, однако в данной ситуации попытался снизить напряженность и наладить контакт между форвардами.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча ПСЖ и «Ювентуса» 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ.

Анастасия Борисова
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