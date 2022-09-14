Создан имитирующий физические нагрузки на мышцах препарат

Bone Research: создано имитирующее физическую активность соединение

Японские ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) создали препарат, позволяющий имитировать физические нагрузки. Он поможет людям, которые не могут заниматься спортом, чтобы поддерживать свой опорно-двигательный аппарат. Результаты работы опубликованы в журнале Bone Research.

Лекарственный препарат состоит из производной аминоиндазола локамидазола (LAMZ) и способствует стимуляции роста мышечных клеток и остеобластов. В ходе исследования подопытным мышам вводили соединение перорально, после чего оно попадало сразу в кровь без выраженных побочных эффектов. У таких испытуемых наблюдалась большая ширина мышечных волокон, увеличение мышечной силы и более высокая скорость формирования костей. Такой результат достигался за счет имитации сигнальных путей кальция и PGC-1α, которые активируются во время физических упражнений, и ответственных за экспрессию молекул, поддерживающих тонус мышц и костей.

Применять лекарство планируется при лечении пациентов с остеопорозом и саркопенией, которые не могут заниматься ЛФК из-за цереброваскулярных заболеваний, деменции или в других случаях, когда больные прикованы к постели.

В августе 2022 года сотрудники Школы общественного здравоохранения Блумберга и Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе заметили, что физическая активность может использоваться как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.